Verdachte brandstichting JC Puls in jeugdinstelling

De minderjarige die ervan verdacht wordt brand te hebben gesticht in het jeugdcentrum Puls in Ternat, is door de onderzoeksrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Het onderzoek naar zijn mogelijke mededaders is nog volop aan de gang.

De minderjarige werd enkele dagen geleden opgepakt op basis van camerabeelden. Daarop is hij te zien in de buurt van het jeugdcentrum op het moment van de brand. Op de beelden zijn ook nog twee andere jongeren te zien. De politie is nog op zoek naar hen. De minderjarige zelf ontkent alle betrokkenheid bij de feiten. Door de brand kunnen er tot en met juni geen activiteiten plaatsvinden.

Er wordt nagegaan of hij iets te maken heeft met twee brandstichtingen in Ternat. Eerder deze maand werd er ook al brand gesticht in twee leegstaande woningen in Ternat en een oude bergruimte van de sporthal van het Sint-Jozefinstituur.