Verdachte brandstichting Roosdaal naar gesloten instelling, Sint-Franciscus start met hulpactie

De 17-jarige jongen die verdacht wordt van de brandstichting in de zorgboerderij van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus in Roosdaal, is voorlopig geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. De tiener verbleef zelf in het MPC Sint-Franciscus. Intussen is het centrum gestart met een grootschalige hulpactie.

De jongen uit Roeselare werd maandagavond opgepakt, een half uur nadat de brand was uitgebroken. Getuigen hadden hem zien weglopen. Binnen de vijf werkdagen moet duidelijk worden of hij een maand langer in de gesloten instelling moet blijven of er een andere maatregel moet genomen worden. Het parket is van plan om te pleiten voor een verlenging van zijn opsluiting. Mogelijk stuurt de rechter hem naar een meer gespecialiseerd centrum. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de zorgboerderij is wel helemaal vernield. Sint-Franciscus start daarom een grootschalige hulpactie op. Zo is er een geldinzameling op poten gezet en bekijkt het centrum wat nodig is om de verzorging van de dieren te blijven garanderen én wat nodig is om de werking tegen september terug op te starten. Wie wil steunen of ideeën heeft voor hulpacties, kan terecht op de sociale media van Sint-Franciscus en De Hoeve.