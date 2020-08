Verdachte brandstichting Villa Santa Maria mag gevangenis verlaten met enkelband

De Brusselse raadkamer heeft de voorlopige hechtenis verlengd van de twee twintigers die afgelopen weekend brand zouden hebben gesticht in Villa Santa Maria in Liedekerke. Een van hen mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkelband.

Zaterdagavond werden het dak en de achterbouw van de leegstaande villa in Liedekerke vernield nadat er brand was uitgebroken. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het hele gebouw was groot. Het parket stelde een branddeskundige aan, die verschillende brandhaarden ontdekte. De politie kon snel drie verdachten oppakken, van wie er twee werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het gaat om twee 20-jarigen uit Roosdaal en Denderleeuw. Beiden werden na verhoor door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van opzettelijke brandstichting van andermans goederen, zonder vermoedens van menselijke aanwezigheid.

De twee verschenen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel, met het oog op de bevestiging van hun aanhouding. “Eén verdachte blijft aangehouden, de andere heeft elektronisch toezicht gekregen”, zegt Sabine Lievens van het parket van Halle-Vilvoorde.