Verdachte dodelijke steekpartij Zellik blijft in de cel

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding verlengd van de man die in april een veertiger zou hebben doodgestoken in Zellik. De verdachte blijft nog minstens twee maanden in de cel, al kan hij nog beroep aantekenen.

Op 10 april trof de politie in de trappenhal van een appartementsgebouw in de Jan Dekinderstraat in Zellik, in Asse het lichaam van een 45-jarige Moldaviër aan. Het slachtoffer was om het leven gebracht met een messteek in de hals. Ter plekke kon een jonge Roemeen worden opgepakt, maar die werd kort nadien vrijgelaten. Uit het onderzoek bleek dat drie mannen, de Moldaviër, de jonge Roemeen en nog een derde man, de avond in het appartement hadden doorgebracht. Ze hadden er een feestje gehouden, waarbij een varken werd geslacht.

Om een nog onbekende reden ontstond er een ruzie, waarbij de 45-jarige Moldaviër met een messteek van het leven werd beroofd door de derde man. De man was na de feiten op de vlucht geslagen, maar drie weken later kon de politie een verdachte oppakken. Het gaat om een 31-jarige landgenoot van het slachtoffer, die door de onderzoeksrechter werd aangehouden. De verdachte verscheen donderdag voor de raadkamer, die zijn aanhouding verlengde. Daardoor blijft de man nog minstens twee maanden in voorlopige hechtenis. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek heeft de man gedeeltelijke bekentenissen afgelegd.