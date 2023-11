Verdachte van stalbrand in Bever opgepakt

De politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt brand te hebben gesticht in een stal in Bever in november begin deze maand. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter.

De brand brak de avond van 8 november uit in de buurt van het Akrenbos. De dieren die in het gebouw aanwezig waren, werden in veiligheid gebracht door de brandweer. Niemand raakte gewond. “Bij de eerste vaststellingen bleek al snel dat de brand werd aangestoken en kon kwaad opzet niet uitgesloten worden”, zegt Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. “Op 18 november konden onze diensten een verdachte identificeren en deze werd op 20 november voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die op zijn beurt de aanhouding bevestigde.”

De avond van de stalbrand in Bever was er ook een brand in een boerderij in Bassilly, even verderop in de provincie Henegouwen. Daar brandde rond hetzelfde tijdstip een leegstaande boerderij uit waar stro was opgeslagen. Of er een verband is tussen beide feiten, blijft onduidelijk.