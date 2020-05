Verdubbeling aantal fietsers op fietssnelwegen

Sinds de invoering van de coronamaatregelen zo’n twee maanden geleden, is het aantal fietsers op de Vlaams-Brabantse fietssnelwegen bijna verdubbeld. De grootste stijging werd gemeten op de Leirekensroute in Londerzeel.

De telpunten langs Leirekensroute registreerden tussen 16 maart en 3 mei 30.129 fietsers. Dat is een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Op de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel werden in Nossegem de voorbije weken 80% meer fietsers geteld. Opvallend is ook de spreiding van het fietsverkeer doorheen de dag. Terwijl dat vroeger een duidelijke ochtend- en avondspits vertoonde, komen de fietsers nu verspreid doorheen de dag met één piek in de vroege namiddag. Ook na de versoepeling van de maatregelen blijft het fietsgebruik hoger.

“Hoewel thuiswerk de norm bleef, mochten bedrijven die dag opnieuw opstarten. Ook in deze week bleef de stijgende fietstrend op fietssnelwegen zich aftekenen: op alle Vlaams-Brabantse fietssnelwegen werden meer fietsers geteld dan in dezelfde week het jaar daarvoor. Meer zelfs, er waren ook meer fietsers ten opzichte van de week ervoor”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Volgens Dehaene heeft de fietser duidelijk gebruik gemaakt van de lockdown om heel wat fietsroutes te verkennen in Vlaams-Brabant. “Wij hopen dat de fietsers deze routes na de coronatijd zullen blijven gebruiken, ook om naar het werk of school te fietsen”, besluit Dehaene.