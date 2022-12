Vergunning Broeklin Machelen vernietigd

De omgevingsvergunning van de werkwinkelwijk Broeklin in Machelen is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen door de te hoge uitstoot van stikstof. Dat schrijft De Tijd. Broeklin was het alternatief voor het winkelcentrum Uplace.

In maart van vorig jaar kreeg projectontwikkelaar Uplace een vergunning voor de zogenoemde werkwinkelwijk Broeklin. Maar die vergunning is nu dus vernietigd door de Raad van Vergunningsbetwistingen. De Raad wijst erop dat de vergunning niet is getoetst aan de richtlijnen van het nieuwe stikstofbeleid dat de Vlaamse regering in april 2021 via een omzendbrief oplegde. Volgens die omzendbrief moeten alle industrieprojecten in Vlaanderen onderzocht worden op hun stikstofimpact. Dat is bij Broeklin niet gebeurd, omdat de omzendbrief er pas een maand na de vergunning kwam. De stad Vilvoorde, die de zaak aanspande bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, haalt zo dus haar slag thuis. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft zes maanden om te beslissen over een definitieve omgevingsvergunning voor Broeklin.