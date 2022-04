Vergunning voor bouw nieuwe zijvleugel gemeentehuis Grimbergen

De nieuwe zijvleugel van het gemeentehuis wordt één van de grootste projecten die de laatste jaren in Grimbergen zijn gerealiseerd. Het kostenplaatje bedraagt 10,6 miljoen euro. Daar komen nog bijkomende uitgaven bij voor de renovatie van het bestaande gebouw en de omgevingsaanleg; goed voor zo’n 1,6 miljoen euro. Het gemeentebestuur hoopt het zijgebouw van 3.000 m2 in 2024 in gebruik te nemen. Het zal meer dan 90 personeelsleden huisvesten, in het bestaande gebouw blijven een 80-tal medewerkers werkzaam.

In de nieuwe zijvleugel worden worden de OCMW- en gemeentediensten gecentraliseerd, ook de bibliotheek verhuist van Strombeek naar de nieuwbouw. Er worden ook enkele klaslokalen voor de Vrije Basisschool Prinsenhof in het project voorzien. De oude leegstaande jongensschool, die is afgekeurd door de brandweer, wordt afgebroken.

“Er waren 23 bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek”, zegt schepen van Omgeving Bart Laeremans (Vernieuwing). “Die hebben we allemaal weerlegd. De vergunning is toegekend onder voorwaarden, onder andere dat de milieuwetgeving wordt gerespecteerd en dat alle nodige adviezen zijn ingewonnen.”

Parkeerplaatsen

Na de bouwwerken zullen wel 51 van de 72 parkeerplaatsen aan het gemeentehuis verdwijnen, terwijl de gemeente volgens een gemeentelijk reglement voldoende parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten moet voorzien. Hoopt de schepen dan dat dit wordt opgelost door de bouw van de nieuwe ondergrondse parking vlakbij? “Dit dossier staat los van de plannen voor de ondergrondse parking en warenhuis aan de sporthal van het Prinsenbos”, meent Laeremans. “We hebben voldoende parkeerplaatsen in het centrum, alleen wordt de blauwe zone er weinig of niet gerespecteerd. Die zullen we dan beter controleren.”

“De zijvleugel van het gemeentehuis is dus vergund zonder bijkomende parking, een verordening laat ons dat toe. Het dossier van de ondergrondse parking met een warenhuis is nog niet aan een vergunning toe, er zijn nog inspraakmomenten. De plannen daarvan staan voorlopig on hold zodat iedereen zijn of haar zeg kan doen.”

Inwoners kunnen tegen de omgevingsvergunning nog binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Vlaams-Brabant. Die termijn verloopt op 4 mei 2022, een maand later dan de collegebeslissing die voor de vergunning werd genomen.