Verhoogd risico op teken in Meise en Hoeilaart: “Geniet van de natuur, maar weet dat ze er zijn”

Onder meer Meise heeft volgens gegevens die de Vlaamse overheid in kaart bracht in 2019 een risicofactor drie op teken. Dat is het hoogste risiconiveau in onze regio. Al is er volgens voorzitter Frank Vermoesen (54) van Natuurpunt Meise enige nuance nodig. “De kaart op www.tekenbeten.be is opgesteld op basis van bestaande meldingen in combinatie met omgevingsfactoren”, zegt Vermoesen. “Voor die meldingen riep Natuurpunt ook actief op. Hoe meer gegevens en meldingen je hebt, hoe hoger het risico kan zijn.”

Algemeen verspreid

“Omgevingsfactoren zijn onder andere het voorkomen van natuurgebieden en de reepopulatie. In Meise zijn die zeker aanwezig, maar even goed in andere gemeenten. Teken kennen geen gemeentegrenzen. De kaart geeft daarom een vertekend beeld. Teken zijn er altijd al geweest, het is geen nieuw probleem. Je kan ze evengoed in andere gemeenten oprapen, ze zijn algemeen verspreid.”

Frank Vermoesen roept daarom op om Meise niet speciaal te vermijden. “De voornaamste boodschap moet zijn: geniet van de natuur, maar weet dat er teken zijn”, zegt de voorzitter. “Die zijn er van vroeg in het jaar, tot laat in de herfst, de klimaatopwarming is hierbij een negatieve factor. Neem dus je voor- én nazorgen als je erop uit trekt. En zorg dat je een tekentangetje in huis hebt; dat is heel handig.”

Controleren

“Voorkomen is het beste. Dat dat doe je vooral door je niet van paden af te begeven en je na een tocht tot daags nadien, je te (laten) controleren.” Een teek draagt virussen en bacteriën met zich mee. Een beet kan de ziekte van Lyme veroorzaken, maar lang niet elke tekenbeet maakt je ziek. Alle preventieve tips en veilige manieren om een teek te verwijderen, kan je vinden op www.tekenbeten.be