Verhuis Gooikse academie blijft gemoederen beroeren

De directeur en leerkrachten van de Gooikse academie voor Woord, Muziek en Dans vraagt om de werking in Gooik te behouden. De gemeente wil de academie verhuizen naar de nog te bouwen STEAM-academie in deelgemeente Strijland. De partij Groen steunt de vraag. “Een gedwongen is niet zinvol want daar is te weinig ruimte en het zal ook zorgen voor verlies aan leerlingen”, zegt Alwin Loeckx.