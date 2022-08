Verhuizing naar nieuw politiehuis in Kester opnieuw uitgesteld

De ingebruikname van het nieuwe politiecommissariaat in Kester in Gooik wordt opnieuw uitgesteld. Er zijn stabiliteitsproblemen vastgesteld aan de luifels.

De oplevering van het commissariaat was eigenlijk voor de zomervakantie voorzien, wat al een half jaar later was dan aanvankelijk gepland. Wanneer de korpsen uit het Pajottenland nu wel kunnen verhuizen, is nog niet duidelijk. De stabiliteitsproblemen worden na het bouwverlof aangepakt.