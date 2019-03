Verkeerschaos na ongeval en gaslek

Een gaslek en een zwaar ongeval sturen al de hele dag het verkeer in en rond Asse in de war. De lokale politiezone AMOW vraagt nog altijd om het centrum te vermijden.

De N9 tussen Huinegem en het station van Asse werd rond 10 uur afgesloten na een zwaar verkeersongeval. Een twintiger verkeert in levensgevaar nadat ze op haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Doordat een verkeersdeskundige de plek van het ongeval moest onderzoeken, werd de straat een tijdlang afgesloten. Ook Boekfos was niet bereikbaar.

Niet veel later ontstond er ook een gaslek in de Nieuwstraat in Asse, waardoor een derde belangrijke verkeersader moest afgesloten worden. Fluvius kwam ter plaatse en had meer dan uur nodig om het gaslek te dichten. Volgens de politie kan het nog een tijdje voor de verkeerssituatie terug genormaliseerd is.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West