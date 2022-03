Verkeershinder door colonne Biden naar Melsbroek

De Amerikaanse president Joe Biden vertrekt vanmiddag rond 12 uur vanop de militaire luchthaven in Melsbroek naar Warschau in Polen. Met dat vertrek zal verkeershinder gepaard gaan, want telkens Biden en zijn aanhang zich verplaatsen worden wegen afgesloten.

Na twee dagen Brussel vertrekt Biden vanmiddag naar Polen. Welke weg hij en zijn colonne precies zullen volgen tot op de luchthaven in Melsbroek is een goed bewaard geheim. Sowieso zullen er wegen worden afgesloten. Mogelijk zijn dat de A201 en de E19 staduitwaarts. Ook bestaat de kans dat het verkeer op de Buitenring rond Brussel in Wezembeek en op de E40 vanuit Leuven in Sterrebeek een tijdlang stilgelegd wordt.