"Verkoop Pampoelhuis zal niets veranderen aan de dorpskern"

De gemeente Dilbeek wil wel degelijk het Pampoelhuis in het centrum van Groot-Bijgaarden verkopen. "De snelste weg naar een gerenoveerd en gebruikt Pampoelhuis is door het te verkopen", zegt schepen van Gebouwen Diane Van Hove.

Als het van de gemeente afhangt wordt het voormalige gemeentehuis van Groot-Bijgaarden dus openbaar verkocht. "In 2016 al werd beslist om niet meer te investeren in het Pampoelhuis omdat de gemeente er geen goede bestemming voor kon vinden", zegt bevoegd schepen Diane Van Hove. "Bovendien kost de restauratie veel geld. Om het verder verval van het erfgoed tegen te gaan, dringt een verkoop zich dan ook op."

Oppositiepartijen DNA en CD&V kanten zich fel tegen de verkoop. In aanpalende gebouwen die mogelijk ook verkocht worden zitten nu onder meer de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en de Academie van Sint-Agatha-Berchem. "We bekijken of wie die een alternatieve locatie kunnen aanbieden in Groot-Bijgaarden. De leerlingen kunnen bovendien ook terecht in de Dilbeekse academie", zegt Van Hove.

De Dilbeekse oppositie vreest dat met de verkoop van het Pampoelhuis een belangrijk deel van het Dilbeekse patrimonium verloren gaat. Van Hove ontkent: "De koper zal zich moeten houden aan de adviezen van Onroerend Erfgoed. Die zegt dat het dorpsgezicht van Groot-Bijgaarden bewaard moet blijven. De hele omgeving is bovendien cultuurhistorisch beschermd."