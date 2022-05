Verlamde kat blijkt beschoten met loodjesgeweer

In de omgeving van de Kievitlaan in Vilvoorde is een dierenbeul actief. Het dierenopvangcentrum van Zemst moest zopas een zwerfkat laten inslapen die verlamd was aan haar achterpoten. Uit onderzoek bleek dat er op het dier was geschoten met een loodjesgeweer. De verontwaardiging is groot.

Het dierenopvangcentrum in Zemst kreeg maandag een oproep binnen van een bewoner die in de tuin een kat had aangetroffen die verlamd was aan de achterpoten. Het dier, dat de naam Zwartje kreeg, werd naar de dierenarts gebracht. Er werden röntgenfoto’s gemaakt en het resultaat was verbijsterend.

"Er was duidelijk op Zwartje geschoten met een loodjesgeweer”, zegt asielmedewerkster Zoë De Becker. “Op de foto kan je de loodjes nog zien zitten. Hoe ziek moet je als mens zijn, dat je zoiets kan doen. Kwaad, woede, frustratie, ongeloof,…: alles kwam tegelijk naar boven.”

Omdat er loodjes in Zwartje haar ruggenwervels zaten, was meteen ook de oorzaak van haar verlamde achterpoten gevonden en viel er helaas niets meer aan te doen. “Ze had ook al verschillende andere verwondingen van een tijdje verlamd rond te zwerven en uit deze wonden kropen zelfs al wormpjes... We hebben dan ook beslist om haar zachtjes te laten gaan."

Het dierenopvangcentrum wil het daar niet bij laten. “Zwartje werd gevonden ter hoogte van de Kievitlaan in Vilvoorde. We lanceren dan ook een oproep. Moest iemand een tip hebben, of een idee hebben van wie er zoiets katten aandoet, dan mag dit altijd naar ons doorgestuurd worden. Het is helaas nog gebeurd dat er met loodjesgeweren op dieren wordt geschoten maar het blijft verschrikkelijk. Voorlopig zijn we nog niet naar de politie gestapt omdat er nog geen enkel aanknopingspunt is. Als we evenwel een bruikbare tip binnenkrijgen, gaan we dit meteen melden.” Contact opnemen kan via info@dierenopvangcentrumzemst.