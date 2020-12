Verlichting Londerzeels skatepark dan toch gratis tijdens corona

Jongeren moeten sinds kort betalen voor verlichting op het skateterrein aan Schaselberg. Dat gebeurt via een inworp van 50 cent in een automaat en met een drukknop, waarna het licht een half uur blijft branden. Raadsleden Ilias Moussi en Tom Troch van Pro1840 protesteren tegen de betalende verlichting. “Dat jongeren moeten betalen voor verlichting, vinden we zeer bedenkelijk. Nu we het in de praktijk hebben gezien, is onze verontwaardiging nog groter. Het systeem geeft maar zeer beperkt licht. En dat terwijl er grote verlichting voorzien is op Schaselberg. Maar die wordt niet gebruikt voor het skateterrein”, zegt Moussi.

Schraal licht

“Wat het nog erger maakt, is dat diezelfde grote verlichting - als coronamaatregel - wel gratis brandt tussen 18u en 22u, maar dan enkel voor de atletiekpiste en het sportterrein”, gaat Moussi verder. “Intussen baadt heel het dorp in fel licht met het winterprogramma ‘Londerzeel Verlicht’. Maar de skatende jongeren moeten het stellen met wat schraal licht. Beeld je in dat de inwoners zouden moeten betalen voor verlichting aan een bankje of op een pleintje? Niemand zou dat aanvaarden.”

“Het zijn de skaters zelf die om het verlichtingssysteem hebben gevraagd en ook bereid zijn om hiervoor een kleine bijdrage te betalen. Dat hebben we zo ingevoerd omdat andere gebruikers van de sportsite ook moeten betalen voor de verlichting op de twee voetbalterreinen, sportsite en atletiekpiste”, legt schepen van Jeugd Dimitri Robyns uit. “Maar individuele sporters kunnen echter tijdens deze coronatijden op sommige momenten gebruik maken van de atletiekpiste. Die wordt dan ’s avonds verlicht. Als die dan verlicht wordt, dan is dit niet helemaal fair ten opzichte van de skaters die dus wel 50 eurocent moeten betalen. En dus zullen we, zolang de coronamaatregelen gelden, het B-terrein verlichten, zodat het skateterrein ook verlicht wordt en jongeren er ’s avonds ook gratis kunnen skaten.” Over de beperkte sterkte van de nieuwe verlichting is de schepen nog niet op de hoogte. “Daar heb ik nog geen melding over gekregen, maar het zal allicht wel aan bod komen op de Jeugdadviesraad Londerzeel (JAL)”, besluit de schepen.