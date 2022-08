Vermiste man voor het laatst gezien in Dilbeek

Anton heeft de Roemeense nationaliteit en spreekt enkel Roemeens. Hij is 1m60 lang en slank gebouwd. Hij heeft grijzend haar en is kalend. Hij heeft enkel 2 zilveren voortanden bovenaan. Mogelijk draagt hij een wit hemd en een donkere broek en is hij in het bezit van een zwarte sporttas. De man kan verward overkomen. Hebt u Anton Caldarar gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800 30 300.