Veroordeelde haatprediker Jean-Louis Denis speelt met vuur

De veroordeelde haatprediker Jean-Louis Denis verspreidt opnieuw radicale ideeën. Dat schrijft De Morgen. Denis doet dat volgens de krant via inzamelacties voor armen. De man woont z’n vrijlating een jaar geleden in Londerzeel woont.

Jean-Louis Denis werd in 2016 naar de gevangenis gestuurd wegens het verspreiden van jihadistische propaganda. Na vijf jaar kwam hij vrij en ging in Londerzeel wonen. Volgens De Morgen bezondigt hij zich al opnieuw aan het verspreiden van radicale ideeën. Dat zou dit keer gebeuren via de Facebook-groep ‘De Kinderen van de Ummah’ en z’n eigen Facebook-profiel. Denis doet naar eigen zeggen niets verkeerd en ontkent dat hij is hervallen. Volgens burgemeester Conny Moons van Londerzeel wordt Denis heel nauwlettend in de gaten gehouden en is er geen acuut gevaar.

Foto: archief RINGtv