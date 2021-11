Verschillende scholen schakelen over op afstandsonderwijs

Verschillende scholen in onze regio schakelen vanaf deze week over op afstandsonderwijs. Dat is onder meer het geval voor scholen in Kapelle-op-den-Bos, Halle en Lennik. Op die manier willen de directies de examens redden.

In Kapelle-op-den-Bos schakelt de Gemeentelijke Basisschool ’t Mulderke vanaf vandaag een week over op afstandsonderwijs. “Dat is nodig omdat heel wat leerkrachten in quarantaine zitten omdat ze ziek zijn door een coronabesmetting of een hoog risicocontact zijn”, zegt schepen van Onderwijs Len Ghysels. “De kleuterschool blijft wel geopend, net als de twee andere gemeentescholen. We hopen na één week de lessen fysiek te kunnen hervatten.” Verder krijgen in Kapelle-op-den-Bos ook bijna alle 1.550 leerlingen van de secundaire school KOBOS vanaf donderdag thuis les.

Ook het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik schakelt over op afstandsonderwijs. Omdat de organisatie van de lessen alsmaar hectischer werd, volgen alle leerlingen vanaf vandaag thuis les. “We hopen op deze manier rust te brengen voor iedereen en kunnen alle leerlingen op dezelfde manier lesgeven”, zegt algemeen directeur Lieve De Smet aan Persinfo. Ook in het Heilig Hart & College en het Don Bosco-instituut in Halle blijven vele leerlingen deze week thuis.

Vorig week sloot ook al de Sint-Jozefsschool in Strombeek-Bever omwille van het aantal besmettingen én de lage vaccinatiegraad in de Grimbergse deelgemeente.