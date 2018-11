Verslag tweede provinciale: Strombeek - Kraainem

Vorige jaar degradeerde Strombeek uit eerste provinciale naar tweede provinciale B. Daar draait de ploeg voorlopig een goed seizoen. Het is tweede met een punt minder dan leider Meise. Vanmiddag kreeg Strombeek Kraainem over de vloer, dat vorig seizoen met amper één nederlaag kampioen speelde in derde provinciale. Voor de partij stond Kraainem zesde.

Het is een kwartier wachten op het eerste doelgevaar. Strombeek rukt op via de rechter flank, Azuma devieert in één tijd in doel. Strombeek staat 1-0 voor. Vijf minuten later is de thuisploeg daar opnieuw. Poncé Vasquez probeert het vanop afstand. Mrabet kan de bal niet klemmen, maar de doelman stopt ook de poging van Mjahed. Veel uitgespeelde kansen krijgen we niet te zien. Strombeek kan voor rust nog één keer dreigen via Pierard. Zijn kopbal gaat een halve meter over. Strombeek leidt met 1-0 aan de rust.

Een kwartier na rust probeert Poncé Vasquez de voorsprong uit te diepen. Hij draait zich bijzonder knap vrij en viseert de verste hoek. De krul kan Mrabet niet verrassen. Kraainem is een ploeg die ook een reeks hoger altijd de combinatie zoekt. Al gaat dat vandaag, mede door een sterk Strombeek, wat moeizamer. Als het combinatiespel dan toch eens lukt, loopt het mis in de zestien. Sylla verprutst de kans.

Balverlies

Halfweg de tweede helft lijdt Kraainem balverlies op het middenveld. Dan is het opletten, want één van de wapens van Strombeek is de omschakeling via de snelle, aanvallend denkende spelers. Poncé Vasquez wordt die pgestuurd en vindt aan de tweede paal de vrijstaande Mjahed. Hij kan heel rustig de 2-0 binnen leggen.

Kraainem mag dan wel met 2-0 verliezen, de ploeg toont ook vandaag dat het zijn plaats in tweede provinciale niet gestolen heeft.