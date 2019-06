Versnelde selectie moet tekort politieagenten opvangen

Als er niets verandert, heeft de Politiezone Druivenstreek in augustus zeven manschappen tekort. Ook andere politiezones in onze provincie zoeken dringend agenten. De selectie van kandidaten zal vanaf nu een pak sneller gebeuren.

“Een gemiddelde selectieprocedure duurt toch al snel 12 maanden, in sommige gevallen nog langer. Met de fast track doen we dat op 12 dagen. Dat is uniek”, zegt Sébastien Verbeke, korpschef van de politiezone Druivenstreek.

Kandidaten kunnen zich voor 6 september inschrijven. Tussen 30 september en 12 oktober worden dan verschillende testen georganiseerd. Wie geselecteerd wordt, mag op 2 december starten aan de Provinciale Politieschool Pivo in Asse. De gemeente Overijse lanceerde speciaal voor de versnelde selectieprocedure deze website.

“Op de website vind je alle informatie en over wat werken in de Politiezone Druivenstreek aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld de innovatie. Onze politiezone werkt met heel wat technische snufjes. We willen echt met de laatste trends mee zijn en we zetten daarop in en we gaan zien wat we in de toekomst als tegemoetkoming aan ons personeel kunnen geven,” zegt burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes.