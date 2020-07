Verstrengde maatregelen nieuwe opdoffer voor feestzalen

De Nationale Veiligheidsraad verstrengt vanaf morgen de maatregelen om de coronapandemie in ons land onder controle te krijgen. Onze sociale bubbels moeten kleiner en evenementen worden ingeperkt. Uitbaters van restaurants en feestzalen moeten opnieuw een opdoffer verwerken. “Sinds maart heb ik al tientallen feesten moeten verplaatsen. In de periode dat het wel mocht, is hier welgeteld één feest doorgegaan”, zegt Gilbert Van Thillo van Hof Ten As in Melsbroek.