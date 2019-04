Viabuild: "Uitstoot asfaltcentrale is niet kankerverwekkend"

Viabuild weerlegt de aantijgingen van Groen dat de uitstoot van de asfaltcentrale ongezond en kankerverwekkend is. Het roept tegelijkertijd op om in dialoog met de buurtbewoners en de Grimbergse Groen-afdeling.

Vorige palmden buurtbewoners de ingang van de asfaltcentrale van Viabuild in. Die ligt in de industriezone van Grimbergen, maar vlakbij een woonwijk. Volgens de buurt veroorzaakt de centrale een ondraagbare stank.

"We zijn ons ervan bewust dat de productie van asfalt een specifieke, kenmerkende geur, met zich meebrengt. De klachten met betrekking tot de geurhinder nemen we serieus. Er zijn reeds geurbeheersingsmaatregelen genomen, maar we willen die overlast maximaal voorkomen. Gezien de huidige bezorgdheid willen we nieuw overleg hierover opstarten," zegt afdelingshoofd Koen Janssen.

Viabuild ontkent wel de aantijgingen van Groen dat de uitstoot schadelijk is voor de gezondheid. "Die is niet ongezond en niet kankerverwekkend. De veiligheid en gezondheid van werknemers en buurtbewoners is de hoogste prioriteit van Viabuild. Alle metingen voldoen aan de strenge emissiegrenswaarden, vastgesteld in meetrapporten opgemaakt door erkende labo’s," zegt Janssen.