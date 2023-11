Vicky Carleer en Pepingen-Halle uit elkaar

Vicky Carleer is niet langer de trainer van Pepingen-Halle. Het verloor afgelopen weekend met 0-6 van Westhoek en staat troosteloos laatste in derde nationale.

Vicky Carleer was sinds afgelopen zomer aan de slag bij Pepingen-Halle, maar na de zware nederlaag afgelopen weekend tegen Westhoek besloot hij zelf op de stappen als trainer. Beloftentrainer Bart Vandenhouden neemt voorlopig de rol trainer op zich, intussen gaat de club op zoek naar een vervanger, al wil het daarbij niet overhaast te werk gaan. Pepingen-Halle, dat vorig jaar degradeerde na derde nationale, sprokkelde in elf wedstrijden nog maar zes punten. Het komende weekend staat de kelderkraker tegen Sint-Denijs op het programma. De laatste en voorlaatste in het klassement nemen het dan tegen elkaar op