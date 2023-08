Vier extra winterslaapplaatsen voor vleermuizen in onze regio

Vleermuizen zijn erg nuttige dieren. Ze verorberen makkelijk een paar duizend muggen en motten per nacht. Door de eisen die ze aan hun leefgebied stellen, fungeren ze als een ware barometer voor de kwaliteit van ons landschap. Maar de dieren lijden onder de landschappelijke versnippering. Zeker in de ruime luchthavenregio, terwijl dat een belangrijk leefgebied is voor vleermuizen.

De extra winterslaapplaatsen zijn dan ook welgekomen. Die zijn nu gecreëerd in de historische afwateringstunnel van het Tuchthuis in Vilvoorde, de kelder van het Domein 3 Fonteinen, een keldercomplex in Kraainem en een bunker op het militair domein in Melsbroek. Er zijn ingrepen gebeurd zoals het plaatsen van deuren en holle bakstenen. De provincie voorzag voor die werken een budget van bijna 52.500 euro.

Foto: Het Tuchthuis in Vilvoorde (credits: Theo De Vos)