Vier jaar cel voor inbreker die vrouw bewusteloos sloeg met koevoet

De correctionele rechtbank van Brussel heeft een inbreker veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij in januari 2020, samen met een kompaan, een 50-jarige vrouw uit Meise bewusteloos had geslagen met een koevoet. De man kon later worden geïdentificeerd dankzij DNA-materiaal, maar werd nooit opgepakt.

Het slachtoffer verraste in januari 2020 twee mannen die probeerden in te breken in haar woning in Meise. Ze probeerde zich te verschansen in haar voertuig, maar de daders sloegen een van de ruiten in met een koevoet, waarna ze het slachtoffer met hetzelfde wapen te lijf gingen. Een van hen griste daarbij haar polshorloge mee, een stuk ter waarde van 77.000 euro. De vrouw liet zich echter niet doen en slaagde er in de handschoen van de dief uit te trekken. Het slachtoffer werd uiteindelijk bewusteloos geslagen, waarna de daders op de vlucht sloegen.

De 50-jarige vrouw kwam snel bij bewustzijn en probeerde haar aanvallers nog te achtervolgen en klem te rijden, maar dat lukte niet meer.Tijdens het daaropvolgende onderzoek trof de politie in de handschoen en op de koevoet een DNA-spoor aan, dat werd toegeschreven aan een man die in 2018 tot 2 jaar cel was veroordeeld voor inbraken. De dader wordt nu bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de man. Zijn kompaan werd nooit geïdentificeerd.