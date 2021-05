Vierde editie van Week van de Korte Keten moet consument nog meer bij lokale boer brengen

Op een boerderij in Weerde in Zemst is vanmorgen de aftrap gegeven voor de vierde editie van de Week van de Korte Keten. Van 15 tot 23 mei worden in heel Vlaanderen tal van activiteiten gelanceerd die mensen moeten aansporen om lokaal te kopen.