In het Coloma-kasteel in Sint-Pieters-Leeuw staat vandaag alles in het teken van de Vietnamese cultuur. De Belgische-Vietnamese Alliantie organiseert er een ‘Vietnamese Dag in het Park’.

Rond 11 uur werd het startschot gegeven door ambassadeur Vu Anh Quang. “Bedoeling van het evenement is om Vietnam dichter bij een breed publiek te brengen”, vertelt Marita De Groot van de Belgische-Vietnamese Alliantie. “Met diverse standjes, kooksessies met Quyen van Little Asia, demonstraties Tai Chi, muziek, een modeshow en nog veel meer halen we Vietnam naar Coloma.” De opbrengst van de Vietnamese Dag in het Park gaat naar een aantal goede doelen in Vietnam.