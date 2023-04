Vijf jaar versterkt sluikstortbeleid bij Incovo en Interza: “Sluikstorten met een derde gedaald”

In 2018 zetten Incovo en Interza samen een gespecialiseerd team rond zwerfvuil en sluikstort op poten. Vijf jaar later kunnen de intercommunales mooie cijfers voorleggen. “De hoeveelheid sluikstorten zijn gedaald met een derde, rond de glasbollen zelfs met de helft. Jaarlijks schrijven we nu 600 GAS-boetes uit en ruimen we 4.000 sluikstorten op”, klinkt het. Tegelijkertijd zeggen de intercommunales dat het op gewestwegen vaak dweilen met de kraan open blijft. Ze vragen dan ook actie van het Vlaamse G

Met de steun van het Vlaamse initiatief de Mooimakers bouwden Incovo en Interza de voorbije jaren een gespecialiseerd team rond zwerfvuil en sluikstorten uit. Gaandeweg namen ze steeds meer opdrachten van de gemeenten over. “We zijn gestart met een halftijdse medewerker, daarna werd het snel een voltijdse functie, en na vijf jaar werken we binnen Incovo en Interza met maar liefst 7,5 arbeidskrachten voltijds aan netheid in onze gemeenten. We zijn als eerste intercommunale in Vlaanderen gestart met één sluikstortcamera, nu hebben we er vijftien”, zegt initiatiefnemer en directeur Jan Buysse.

Vier jaar geleden schreven de intercommunales hun een eerste GAS-boete uit. “Vorig jaar maakten we 600 GAS-boetes op. Jaarlijks worden door de vrijwilligers maar liefst 5.000 zakken zwerfvuil opgeruimd en ruimen we zelf 4.000 sluikstorten op. 54 scholen werken rond netheid met ons samen. Incovo en Interza staan samen in voor het leegmaken van 750 vuilnisbakjes, en ook dat cijfer stijgt nog ieder jaar”, gaat Buysse verder. “Wat Interza en Incovo samen bereikt hebben, was niet mogelijk geweest indien alle gemeenten elk apart het eigen beleid hadden verder gezet.”

De vele inspanningen resulteren ook in een daling van de afvalberg. “De hoeveelheid sluikstorten zijn in de voorbije jaren gedaald met 30%, rond de glasbollen zelfs met 50 procent. Samen werd er voor bijna 200 000 euro aan boetes en schadevergoeding geheven. Op basis van de vaststellingen van Incovo en Interza werden sluikstorters door de rechtbank veroordeeld. In de vuilbakjes komt er steeds meer zwerfvuil, terwijl de vuilbakjes efficiënter dan voorheen worden leeggemaakt. Dat zijn resultaten die tellen”, klinkt het bij voorzitters Eddy Vranckaert van Incovo en Marleen Ral van Interza.

Toch willen Incovo en Interza niet op de lauweren rusten. “De druk op de Vlaamse rand inzake zwerfvuil en sluikstorten blijft hoog. Vooral op gewestwegen soms dweilen met de kraan open. Ook het Vlaamse gewest moet hier dringend een tandje bijsteken”, besluit teamcoördinator Philippe Laeremans.