Vijfde stakingsdag op rij bij De Lijn, maar minder hinder

VIVA! Wijnreis 2020

DIT WEEKEND: Naar aanleiding van '25 jaar RINGtv' maken we met onze kijkers een wijncruise. Zo varen we van 19 tot 26 april 2020 de Douro af doorheen deze prachtige Portugese wijnstreek. Een voorsmaakje dit weekend in VIVA! Wijnreis.