Vijverbeek Asse annuleert buitenlandse schoolreizen, leerlingen voeren actie

Het GO! Atheneum Vijverbeek in Asse heeft besloten om ook dit schooljaar geen buitenlandse meerdaagse reizen te organiseren. Dat is niet naar de zin van leerlingen én hun ouders. Een dertigtal leerlingen voerden vanochtend actie aan de schoolpoort, maar de school verdedigt de beslissing. “We mogen enkel met gevaccineerde leerlingen reizen. Het is organisatorisch niet haalbaar om niet-gevaccineerde leerlingen om de twee dagen te laten testen", reageert directeur Elke Wouters.

De verbazing was groot bij de leerlingen van het Atheneum Vijverbeek in Asse en hun ouders toen de school hen op de hoogte bracht dat het ook dit jaar de buitenlandse reizen schrapt. Meerdere redenen liggen volgens de directie aan de basis van die beslissing. “Het alleen mogen reizen met gevaccineerde leerlingen, de vele voorbereidingen om naar het buitenland te kunnen reizen en de onvoorspelbaarheid over de maatregelen in maart volgend jaar zijn enkele daarvan”, zegt directeur Elke Wouters. “Op het laatste moment aanpassingen doen aan een reis met honderd jongeren is niet evident. Bovendien moeten we ook de realiteit onder ogen durven zien. In weinige gevallen kunnen ook gevaccineerde leerlingen besmet raken met het coronavirus.”

Daarnaast wil de school ouders tijdens de coronacrisis niet te veel op kosten jagen met buitenlandse reizen. Al zijn ouders en leerlingen het niet eens met de beslissing van de school. Zij vinden dat gevaccineerde leerlingen gegijzeld worden door een minderheid die ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren. Ook betreuren de leerlingen en hun ouders dat de beslissing zonder overleg is gebeurd. Vanochtend zat de directie wel rond de tafel met enkele betogers. Het onderwerp wordt eerstdaags ook besproken tijdens een spoedzitting van de schoolraad.

“We zijn van oordeel dat we momenteel het best binnenlandse in plaats van buitenlandse reizen organiseren om een hechte band tussen leerlingen en leerkrachten te creëren”, zegt directeur Elke Wouters. “Zeker in de huidige omstandigheden waar verdeeldheid is ontstaan tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde leerlingen. Het lerarenkorps is dan ook al volop bezig met de organisatie van die reizen.”