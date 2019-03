Vilvoorde geeft deels negatief advies voor vergunning Ringtrambus

De stad Vilvoorde geeft een deels negatief advies over de vergunningsaanvraag van De Werkvennootschap voor de Ringtrambus. De stad staat positief tegenover het project, maar vraagt wel enkele aanpassingen aan de huidige plannen. De stad Vilvoorde wil in overleg zo snel mogelijk tot een oplossing komen.

Volgens het Vilvoords bestuur zijn de plannen zoals ze voorliggen op een aantal cruciale punten nog onvoldoende. De stad vindt dat er te weinig aandacht is voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers op enkele punten in Kassei, op de oversteekplaatsen en voetgangerszone van het Heldenplein, in de Stationlei en ook op de Benoit Hanssenslaan.

Daarnaast verwacht Vilvoorde ook dat het verlies aan parkeerplaatsen in de Stationlei wordt gecompenseerd. De stad zat daarvoor al meermaals rond de tafel met De Werkvennootschap, maar in de huidige aanvraag is er van compensatie geen sprake.

Verder wil de stad Vilvoorde ook dat de herinrichting van het Heldenplein hertekend wordt. Het vraagt meer groen en maatregelen om het plein leefbaarder te maken. Tot slot wil de stad dat het overleg rond de ondertunneling van de spoorbedding met alle betrokken partijen zo snel mogelijk opgestart wordt.