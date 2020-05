Vilvoorde hijst regenboogvlag

Zondag is het de internationale dag tegen homo- en transfobie. Het zal dan exact dertig jaar geleden zijn dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte van de internationale lijst van psychische ziekten. In Vilvoorde werd daarom vanmorgen de regenboogvlag gehesen.

Door de coronacrisis is het nog tot het najaar wachten op een regenboogzebrapad in Vilvoorde, maar de vlag wordt traditiegetrouw al een aantal jaren gehesen.

Samen met enkele leden van het stadsbestuur en de voorzitter van de jeugdraad hees Mister Gay Belgium Finalist Jarno Biesemans uit Sint-Pieters-Leeuw vanmorgen de regenboogvlag aan het balkon van het stadhuis. “De bedoeling hiervan is duidelijk te maken dat wij niet anders zijn dan de standaard Vlamingen of Belgen en dat het eigenlijk niet uitmaakt of je hetero, gay of lesbisch bent,” aldus Biesemans.

Op 15 augustus vindt de finale van Mister Gay Belgium plaats. Jarno hoopt stiekem op een overwinning: “zo kan ik me als ambassadeur blijven inzetten voor de LGBTQ-gemeenschap.”