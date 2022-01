Vilvoorde krijgt 800.000 euro voor verbetering centrum

De stad Vilvoorde krijgt van de Vlaamse regering een subsidie van 800.000 euro voor het zogenaamde START-huis. Het START-huis is een initiatief dat de verloedering en de leegstand in het centrum van de stad wil tegengaan. Door de subsidie in het kader van de ‘wijkverbeteringscontracten’ kan Vilvoorde eigenaars van panden begeleiden bij de uitvoering van hun (renovatie-)plannen en krijgen beginnende ondernemers de kans om hun zaak op te starten in één van de leegstaande handelspanden.