Vilvoorde legt wildgroei en overlast deelfietsen en -steps aan banden

Vilvoorde komt met een reglement om te vermijden dat nieuwe deelsystemen zoals fietsen, e-fietsen, scooters en steps zomaar overal worden achtergelaten. De maatregel geldt niet alleen voor deelsystemen uit Brussel, maar ook voor als er in de toekomst in Vilvoorde een eigen systeem van deelfietsen en -steps komt.

De nieuwe deelsystemen, de zogenaamde ‘free floatingsystemen’, hebben geen vaste stalplaats en kunnen niet alleen overal ontleend worden, maar ook overal achtergelaten worden. Dat zorgt weliswaar voor een grotere flexibiliteit, maar gaat ook samen met een groter risico op foutief of slordig stalgedrag. Dit zou de veiligheid van andere weggebruikers in het gedrang kunnen brengen en vandalisme uitlokken.

Met een nieuw reglement verbiedt Vilvoorde nu de exploitatie van een deelsysteem voor voertuigen zonder voorafgaande toelating of vergunning. Ook wordt er een snelheidsbeperking opgelegd, zijn er no go-zones aangeduid en maakt het reglement duidelijk waar je zo’n voertuig wel mag parkeren. Het reglement gaat in op 1 maart. Overtreders riskeren een boete.