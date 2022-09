Vilvoorde opent nieuw vaccinatiecentrum in Havendoklaan

In Vilvoorde werd een leegstaande gebouw aan de Havendoklaan in ijltempo schoongemaakt en ingericht als vaccinatiecentrum. De stad Vilvoorde richt al voor de derde keer een vaccinatiecentrum in. “De eerste keer was het makkelijk. We organiseerden toen een vaccinatiecentrum in CC Het Bolwerk dat door de lockdown gesloten was,” steekt burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van wal. “Maar in de tweede fase moesten we ons uitsloven om een nieuwe locatie te vinden. We hadden toen gelukkig net een oud kantoorgebouw aan de Schaarbeeklei gekocht, maar dat is nu volop in verbouwing. Dus moesten we deze keer opnieuw op zoek naar een locatie. Gelukkig hebben we dat nu gevonden.”

Ook al hebben de medewerkers van de stad Vilvoorde intussen dus al heel wat ervaring met het organiseren van een vaccinatiecentrum, het vraagt elke keer toch weer een extra inspanning. “Het kost handenvol werk,” weet Bonte. “We moeten ook weer nieuwe vrijwilligers vinden en dat lukt gelukkig. We maken ons dus sterk dat het net zoals de vorige twee keren goed zal verlopen.”

Overzichtelijke pijlen en infoborden wijzen bezoekers de weg. Het vaccinatiecentrum werkt enkel op afspraak en het dragen van een mondmasker is er verplicht.

Vaccinatiecentrum Havendoklaan vind je in de Havendoklaan 1, 1800 Vilvoorde.