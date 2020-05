Vilvoorde overweegt zaterdagmarkt op te splitsen

Vanaf maandag mogen er opnieuw markten plaatsvinden, op voorwaarde dat er minder dan 50 kramen zijn. In Vilvoorde vraagt dat om creativiteit, want de wekelijkse zaterdagmarkt telt dubbel zoveel kramen. Burgemeester Bonte denkt er aan de markt uit te spreiden over twee dagen.

Vilvoorde richt wekelijks twee markten in op het Rooseveltplein. Hoewel de markt op woensdag beduidend kleiner is dan de zaterdagmarkt, telt ze ook meer dan het nu toegestane aantal kramen. "Naast een aantal beveiligingsmaatregelen zoals een ruimere opstelling en een circulatieparcours zullen we een keuze moeten maken om het aantal kramen te beperken tot 50. Vermoedelijk zullen we de voorkeur geven aan voedingsproducten, zaden en dergelijke. Voor de zaterdagmarkt denken we aan een opsplitsing en de markt te spreiden over twee dagen," aldus Bonte.