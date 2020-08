Vilvoorde sluit opnieuw café na overtreden coronamaatregelen

De Rio Bar op de Hendrik I-Lei werd zaterdagavond voor onbepaalde tijd gesloten nadat herhaalde inbreuken werden geconstateerd. “De politie stelde bij een controle vast dat het personeel geen mondmasker droeg of het onder de kin had hangen en dat de tafels op het terras tegen mekaar geschoven waren in plaats op 1,5 meter afstand. Van social distancing was dus geen sprake. Klanten liepen ook rond zonder mondmasker", zegt burgemeester Hans Bonte.

Volgens Bonte had de bar al waarschuwingen gekregen. “De politie had al aangegeven dat de coronamaatregelen niet nauw werden opgevolgd. Toen bleef het nog bij een verwittiging maar gezien het stijgend aantal besmettingen, ook in Vilvoorde, is de tijd van sensibiliseren voorbij. We willen de puntjes op de i zetten in de horecazaken.”

Vandaag wordt de uitbater gehoord door de burgemeester en krijgt hij de kans zich te verdedigen. Daarna zal Bonte beslissen hoe lang de zaak gesloten blijft. De burgemeester neemt eerstdaags ook de beslissing of de Mutsaert Pub de deuren opnieuw mag openen of niet.