Vilvoorde sluit opnieuw nagelsalon

Een kleine maand geleden verzegelde Vilvoorde het nagelsalon Fashion Nails aan de Leuvensestraat. Meteen daarna opende aan de overkant van de straat een gelijkaardige zaak. Het is in die zaak dat gisteren een inval werd gedaan. De lijst met inbreuken die werden vastgesteld is groot met onder meer zwartwerk en mensenhandel. In de woning - waar een volledige familie blijkt te wonen - werden ook verschillende illegalen aangetroffen.

De zaak is mogelijk gelinkt met het nagelsalon dat vorige maand werd gesloten. Dat salon blijft zeker tot en met augustus dicht. Volgens burgemeester komt het fenomeen van Aziatische nagelsalons overgewaaid uit Brussel. Hij roept de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde dan ook op om samen het probleem aan te pakken.