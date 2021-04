Vilvoorde verhoogt leegstandsbelasting: “Eigenaars op hun verantwoordelijkheid wijzen”

De stad Vilvoorde verhoogt de strijd tegen leegstand in het handelscentrum. Het verhoogt de leegstandsbelasting. “Het is ons doel om eigenaars sneller aan te zetten om nieuwe huurders te zoeken, alternatieven te onderzoeken of panden te verkopen aan eigenaars die er wel mee aan de slag willen”, zegt schepen van Financiën Jo De Ro.