Vilvoorde verstrengt coronamaatregelen

De stad Vilvoorde verstrengt de maatregelen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Volgens de Vilvoordse veiligheidscel is dat nodig omdat de coronacijfers de verkeerde kant uitgaan.

Op de Vilvoordse Grote Markt stond dit weekend de Jerusalema Dance Challenge van David Ucles op het programma, maar die wordt afgelast. De autovrije zondag van 20 september wordt strikt coronaproof. Wandelen en fietsen kan nog op eigen initiatief, maar voor alle georganiseerde activiteiten is het verplicht om op voorhand in te schrijven. De zomerbar op de Asiatsite wordt stopgezet, het restaurant op de Asiat-site kan wel doorgaan. In de scholen streeft Vilvoorde naar snelle testing, onder meer door de mogelijke inzet van mobiele teams die leerlingen ter plekke kunnen testen. In de buurt van scholen zal de politie ook meer testen op de mondmaskerplicht en indien nodig ook boetes uitschrijven. Verder mag er bij sportwedstrijden voor 12-jarigen voortaan geen publiek meer aanwezig zijn en cafetaria's aan sportvelden moeten dicht.