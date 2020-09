Vilvoorde verstrengt coronamaatregelen

De stad Vilvoorde verstrengt de coronamaatregelen. Dat bevestigt burgemeester Hans Bonte (sp.a) aan de redactie van RINGtv. Vilvoorde voert vanaf morgen dezelfde maatregelen in als die die in het Brussels Gewest sinds vandaag van kracht zijn.

Het aantal besmettingen in de stad Vilvoorde gaat al een tijdje in stijgende lijn. De voorbije week telde de Zennestad 84 bevestigde positieve gevallen. Vanochtend was er crisisoverleg in Vilvoorde. De stad neemt dezelfde maatregelen die het Brussels Gewest invoert. Die gaan morgen in. De horecazaken in Vilvoorde moeten om 23 uur de deuren sluiten en er komt een samenscholingsverbod voor meer dan tien personen tussen 23 uur en 6 uur.

Verder moeten naast nachtwinkels ook boekhandels die een speelruimte hebben en alle andere winkels die drank of voeding verkopen, om 22 uur de deuren sluiten. Aan de huidige mondmaskerplicht in Vilvoorde wijzigt voorlopig niets. Bonte wil vooral vermijden dat Brusselaars naar de Vilvoordse cafés afzakken. "Wanneer de cafés in Brussel sluiten, komen Brusselaars naar de Rand om hun avond voort te zetten. Daarom wil ik snel schakelen en de maatregelen hier vanaf morgen verscherpen", zegt Bonte.

Provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA) heeft vandaag overigens contact met andere gemeenten in de Rand."Er komen voorlopig geen provinciale maatregelen. De gemeenten mogen lokaal zelf beslissen over extra maatregelen. Ik vraag wel met aandrang dat de gemeenten die op elkaar afstemmen. Het is niet de bedoeling dat in de ene gemeente cafés om 23 uur sluiten en een gemeente verderop om middernacht", aldus Spooren.