Vilvoorde vraagt hoogdringende analyse van tien mogelijk met PFOS vervuilde percelen

De stad Vilvoorde heeft de 220 mogelijk met PFOS besmette percelen allemaal gecontroleerd en de resultaten bezorgd aan de Vlaamse overheid en betrokken ministers. Na die controle blijft de stad van 205 percelen het vermoeden hebben dat er PFOS-vervuiling zou kunnen zijn.“We maken ons hierover grote zorgen. Daarom hebben we bijkomend ook een hoogdringende analyse gevraagd voor 10 percelen", zegt burgemeester Hans Bonte. "We proberen al langer van bepaalde stadskankers toekomstgerichte duurzame buurten te maken. Het is daarom in een aantal acute dossiers om zo snel als mogelijk volledige duidelijkheid te krijgen."

Eén van de tien sites is de CAT-site, waar het nieuwe Jan Portaelsziekenhuis moet komen. “De onduidelijkheid dreigt het bouwproject te vertragen waardoor de globale reconversie van het gebied verder uitgesteld wordt. Ook de Kodak-site in Koningslo waar een duurzame woonwijk komt en het voormalige Akzo Nobel-terrein aan de Leuvensesteenweg waar ook een ambitieuze woonontwikkeling is voorzien staan op die prioriteitenlijst”, meent Bonte.

Tot slot heeft Vilvoorde ook de minister van Defensie aangeschreven. De stad vermoedt dat dat er heel wat PFOS aanwezig is op de kazerne Housiau in deelgemeente Peutie. “Aan de rand van de militaire kazerne bevinden zich grondgebonden woningen, terwijl heel wat percelen op de kazerne bewerkt worden door landbouwers”, aldus Bonte.