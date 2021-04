Vilvoorde werkt alternatief programma voor Jaarmarkt en Troostkermis uit

Dat alternatief programma zal onder meer bestaan uit een interactief stadsspel, smoutebollen en suikerspinnen. Van 24 april tot en met 16 mei kan je onder de luifel van de Grote Markt terecht voor heel wat lekkers. “Met wat creativiteit en goede wil hebben we ook dit jaar de Jaarmarkt in een ander jasje moeten steken. De stad wil dit echter niet zomaar voorbij laten gaan en zal de sfeer van kermis en jaarmarkt ook dit jaar levend houden bij de Vilvoordenaar”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati (Vooruit).

In het handelscentrum en ook daarbuiten zullen vorige edities herleven dankzij etalages gevuld met herinneringen aan vorige edities van de Jaarmarkt. “De massale reactie van lokale handelaars en horecauitbaters is hartverwarmend. Het illustreert de veerkracht en weerbaarheid van deze stevig geteisterde sectoren. Maar we hopen uit de grond van ons hart dat we het nooit meer moeten doen en we vanaf volgend jaar gewoon opnieuw de ganse stad een week in feestgedruis kunnen onderdompelen”, aldus schepen voor Economie Didier Cortois (Open VLD).