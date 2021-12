Vilvoorde wil Parmentiersite kopen

De Parmentiersite, met opvallende loods, ligt er al jaren verlaten bij. De problemen stapelen er zich echter ook al een tijdje op: er werd een paar jaar geleden brand gesticht, mensensmokkelaars verstopten er illegalen en de site is al langer een uitverkoren plekje van sluikstorters. Dit jaar werd de site afgesloten omdat er asbest werd aangetroffen. Vilvoorde wil de stadskanker nu aankopen.

“We schrijven dan ook tegelijk een krediet in om het asbest in het dak te verwijderen”, zegt schepen van Financiën Jo De Ro. Of de site effectief in stadshanden komt, zal afhangen van de onderhandelingen met de eigenaar, al dreigen die wel moeilijk te worden. “Ik plak hier geen bedrag op om de onderhandelingen niet te hypothekeren.”

In de meerjarenplanning van de stad is daarnaast ook budget voorzien voor onder meer de afbraak en nieuwbouw van de wijkschool aan de Romeinsesteenweg in Koningslo, nieuwe sportinfrastructuur en de werking vzw Broeilab en het Startershuis. Die bestrijden de leegstand in het handelscentrum. Vilvoorde krijgt tot slot 3 miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering om de Asiatsite te ontwikkelen.