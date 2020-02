Vilvoordenaar aangehouden na dodelijk ongeval Jette

De 29-jarige Vilvoordenaar die zondagochtend een dodelijk ongeval veroorzaakte aan het Philippe Werrieplein in Jette, is aangehouden voor onvrijwillige doodslag en slagen en verwondingen. Bij het ongeval kwam een 51-jarige voetganger om het leven.

Kort na 5u zondagochtend verloor de man de controle over het stuur aan het Philippe Werrieplein in Jette. Het voertuig raakte een 51-jarige voetganger, die ter plekke overleed. De bestuurder liet ook zijn gewonde passagier ter plaatse en sloeg op de vlucht. Later op de dag kon de politie de 29-jarige Vilvoordenaar dan toch oppakken toen hij zichzelf ging aangeven bij de politie. “De bestuurder blies safe, maar testte wel positief op drugs. Hij stond op het moment van het ongeval ook onder elektronisch toezicht", zegt Stéphanie Lagasse van het Brusselse parket.

De man zou onder elektronisch toezicht gestaan hebben na veroordelingen voor verschillende diefstallen. Uit camerabeelden bleek ook dat de man veel te snel reeddoor de Brusselse straten reed, over het zebrapad raasde toen hij het 51-jarige slachtoffer aanreed en vervolgens over de kop ging. De klap was volgens buurtbewoners bijzonder hevig. Het Brusselse parket vroeg de aanhouding van de man, de onderzoeksrechter volgt hen daar in.

Foto: screenshot BRUZZ