De 25-jarige man uit Vilvoorde die zich gisteren aangaf bij de politie met de boodschap dat hij zijn vader om het leven had gebracht, is vanmiddag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en aangehouden voor moord.

De man gaf zichzelf gisteren rond 15 uur aan bij de politie. Toen politie en parket zijn woning in de Wipstraat in Vilvoorde doorzochten, vonden ze in de kelder het levenloze lichaam van zijn 58-jarige vader. Het parket vorderde een onderzoeksrechter. Die besloot vanmiddag de man aan te houden en in verdenking te stellen van moord.

Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.