Hoe voelt het om als zwarte Vlaming of Belg met roots in de kolonies op te groeien in het België van vandaag? En op welke wijze voer je strijd voor respect en gelijkheid? Die vragen stelt Lieven Miguel Kandolo uit Vilvoorde zich in het boek 'Yaya na Leki'. Daarin voert Lieven een openhartige correspondentie met activist Moussa Don Pandzou.

Vilvoordenaar Lieven Miguel Kandolo geeft in boek nieuwe inzichten over identiteit en diversiteit

Lieven Miguel Kandolo is geboren en getogen in Vilvoorde, maar heeft Angolese en Congolese roots. In 2014 richtte hij de organisatie Kolomela op die jongeren uit dezelfde buurt samenbrengt. In 'Yaya na Leki' gaat hij in dialoog met Moussa Don Pandzou, een moslim die werkt op het kabinet van Brussels staatssecretaris Pascal Smet die eerder actief was in de jeugdsector. 'Yaya na Leki' betekent zoveel als 'Grote broer en Kleine broer’ en bestaat uit brieven die de twee naar elkaar schrijven.

Via de briefwisseling tussen krijg je als lezer inzicht in hun soms moeizame zoektocht naar een waardige toekomst. Als het boek één ding duidelijk maakt dan is het wel dat de Zwarte gemeenschap geen homogeen blok, daarin verschit ze niet van het witte deel van de bevoking met Westerse achtergrond. Over de thema's als racisme, dekolonisatie, identiteit, diversiteit, godsdienst of de Black lives matter beweging en hoe er mee om te gaan, verschillen de twee temperamenten Lieven en Don wel eens van mening.

'Yaya na Leki' van Lieven Miguel Kandolo en Moussa Don Pandzou verscheen bij uitgeverij Epo.