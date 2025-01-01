Kevin Graf, voormalig winnaar Junior Kok kookwedstrijd Ring, door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef

Graf is afkomstig uit Dilbeek en werkte aan het begin van zijn carrière onder andere in de keukens van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden en Bistro Margaux in Sint-Martens-Bodegem. Een jaar na zijn overwinning in de Junior Kok Kookwedstrijd van Ring opende hij zijn eigen zaak in Ninove. Twee jaar geleden haalde hij met De Bakermat een eerste ster binnen.

Karen Torosyan, chef van Bozar in Brussel, is door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar. Tweesterrenrestaurant Sir Kwinten in Lennik behoudt zijn score van 17,5/20.