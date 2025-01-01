RSCA Futsal wint streekderby van RealDev Vilvoorde: "Met goed gevoel naar Champions League"

RSCA Futsal begon als een stormram aan de generale repetitie voor de Champions League. Al in de openingsminuut was het prijs. Vanderheyden trof de paal, maar knalde de rebound zelf binnen. Amper vierentwintig seconden later zorgde de Limburger eigenhandig voor de 2-0. Paars-wit bleef het overwicht houden, al konden de bezoekers wel scherp counteren via Bouchoiri.

Bijna bracht Anderlecht de spanning zelf weer terug. Een misverstand tussen Dillien en doelman Deivao werd niet afgestraft door de RealDev Vilvoorde. Halfweg de eerste helft lag de partij in een eerste plooi. Grello bediende Darlan op een stilstaande fase en 3-0. Anderlecht hield de controle, maar vergat om de score verder uit te diepen.

De start van de tweede helft was een kopie van de eerste. Binnen de minuut liet RSCA Futsal al een treffer optekenen. Rangel nam een corner in één tijd snoeihard op de wreef en zo stond het 4-0. Die voorsprong was comfortabel genoeg om de teugels te vieren. Vilvoorde kon aanvallend amper voor uitgespeelde kansen zorgen en bracht de thuisploeg nooit in verlegenheid.

In de slotfase werd het spel potiger. Tussendoor strafte Anderlecht een foutje van El Fakiri genadeloos af. Vanderheyden onderschepte de bal, Mancuso had maar binnen te tikken (5-0). Diezelfde Mancuso legde de eindstand vast op 6-0. Paars-wit trekt zo met een perfect rapport in de competitie richting de cruciale week van de Europese Main Round.

Reactie Rangel

“De wedstrijd van vandaag was een goede laatste voorbereiding. We konden nog één keer alles geven en de details perfectioneren. Nu is het zaak om rustig te blijven richting de Champions League. We weten dat er drie lastige opponenten op ons wachten. We moeten proberen ons eigen spel te brengen. Als we telkens veertig minuten lang de concentratie hoog kunnen houden, dan is alles mogelijk", zegt Anderlechtspeler Rangel.